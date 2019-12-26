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Совет контроля НАБУ спросил у Сытника за коррупцию

10:40
Совет общественного контроля требует пояснений от Сытника - фото 1
Совет общественного контроля требует пояснений от Сытника

Представители общественности, которые входят в совет контроля при Национальном антикоррупционном бюро, потребовали объяснений от руководителя ведомства Артема Сытника. Активистам интересно, как глава детективов пояснит своё пребывание в списке совершивших коррупционное правонарушение.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте совета. В нем сказано, что по закону уволить коррупционера-главу НАБУ при внесении его в реестр совершивших преступления невозможно.

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Тем не менее, члены совета призывают Сытника хотя бы дать публичное пояснение своим действиям.

Напомним, в сентябре Сарненский суд Ровненской области признал главу НАБУ виновным в упомянутом правонарушении. В ответ главследователь подал апелляцию, однако оправдаться ему так и не удалось: в декабре 2019 г. апелляционный суд оставил приговор в силе.

Речь идет об элитном отдыхе Сытника, его семьи и друзей в охотничьих угодьях "Полеское - Сарны" Ровенской области.

По данным следствия, коррумпированный антикоррупционер как минимум пять раз выезжал туда на кутеж совсем не за свой счет. Глава НАБУ вместе с приближенными устраивал масштабнейшие возлияния с дебошем. Каждая поездка Сытника в Ровенскую область обходилась как минимум в 100 тысяч гривен.

Само собой, скандал и признание совершения правонарушения руководителем антикоррупционного ведомства к его увольнению не привело. Высшие чины государства даже не выступили с осуждением деяний Сытника.

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Артем Сытник Новости
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