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КСУ отменил ограничения для зарплат чиновников

12:32
КСУ отменил ограничения для зарплат чиновников - фото 1
КСУ отменил ограничения для зарплат чиновников

Конституционный суд Украины признал незаконными отдельные положения законов "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", устанавливающие ограничения для зарплат чиновников.

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Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого Решения… Конституционный Суд Украины отметил, что ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина возможны в случаях, определенных Конституцией Украины. Такое ограничение может устанавливаться исключительно законом - актом, принятым Верховной Радой Украины как единственным органом законодательной власти в Украине; установление такого ограничения подзаконным актом противоречит Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил ограничить зарплаты чиновников на время карантина. Пожелания гаранта были учтены нардепами и уже 13 апреля был принят соответствующий закон, согласно которому предельная сумма зарплат чиновников и судей не должна превышать 10 минимальных заработных плат.

Напомним. Зеленский живет в элитной резиденции: На ее обслуживание ушли госсредства.

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Зарплаты чиновников Конституционный суд Новости Украина
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