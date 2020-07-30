Абромавичус попросил Зеленского поднять зарплаты чиновникам

Абромавичус попросил Зеленского поднять зарплаты чиновникам

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус попросил президента Украины Владимира Зеленского снять ограничения с зарплат чиновников.

Об этом чиновник рассказал в интервью "Интерфакс Украина".

"По зарплатам лично дал (президенту – прим. ред.) два письма: одно – от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно – лично от меня, что страдают 36 руководителей (предприятий из концерна "Укроборонпром" – прим. ред. ) очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения", – заявил Абромавичус.

Как уточнил глава "Укроборонпрома", президента понимает эту проблему, однако на данный момент Команда Зе вряд ли сможет предпринять какие-нибудь действия в этом направлении.

"Но сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти (ограничения - прим. ред. )", - добавил чиновник.

Напомним, что…

Айварас Абромавичус может уволиться из "Укроборонпрома" и перейти работать в другой сектор. Подробнее об этом читайте в нашем материале.