Крушение рейса PS752: Иран отказывается от назначения переговоров

Иран игнорирует запросы о переговорах

После того, как иранские военные сбили гражданский борт авиакомпании Международные авиалинии Украины, наши дипломаты множество раз пытались договориться с Тегераном о переговорах.

При этом конкретных дат диалога между представителями двух стран до сих пор нет, поскольку иранская сторона регулярно "отмораживается".

Об этом заявил замглавы МИД Евгений Енин, отметивший, что последние запросы Киева предлагали Ирану на выбор четыре возможные даты переговоров в июле.

- В ответ на наше очередное письменное обращение о скорейшего проведения переговоров мы не получили ничего, кроме устных комментариев о неприемлемости указанных дат, - подчеркнул заместитель министра.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.