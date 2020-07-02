Иран выплатит компенсации семьям погибших при крушении рейса PS752

23:00 02 июля,

Иран якобы согласился выплатить деньги за прерванные ракетой жизни

В четверг, 2 июля, министр иностранных дел Швеции Анн Линд объявила о том, что иранское правительство согласилось заплатить за жизни погибших при крушении "Боинга" авиакомпании МАУ людей.

Как сказала дипломат, сегодня вместе с иранским министром было подписано соглашение о взаимопонимании, в котором прописаны обязательные компенсации ближайшим родственникам жертв крушения.

"Теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещении ближайшим родственникам погибших", - подчеркнула Линде, выразив уверенность в том, что Тегеран выполнит свои обязательства.

Касается ли договоренность правительств компенсаций для украинцев, глава внешнеполитического ведомства Швеции не пояснила, но отметила, что соглашение было достигнуто после диалога при участии со странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

От министерства иностранных дел Украины заявлений о выплатах семьям погибших членов экипажей и пассажиров не было.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.