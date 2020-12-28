Кріпосна 3: Ковальчук ушла из сериала, роль Кати Вербицкой сыграет другая россиянка

Кардинальные изменения произошли в касте третьего сезона сериала "Крепостная" - вместо россиянки Катерины Ковальчук, которая играла главную героиню, теперь будет другая актриса.

В продолжении сериала роль Кати Вербицкой исполнит восходящая звезда кино Соня Присс. Она заменит россиянку Катерину Ковальчук, которая уехала покорять Голливуд и более не заинтересована в роли, которая сделала ее известной.

Авторы сериала так объясняют столь радикальное изменение: любимая героиня многомиллионной армии поклонников сериала Катя Вербицкая в первых двух сезонах пережила немало испытаний: смерть любимого, погребение заживо, издевательство жестокой панночки и даже заточение в борделе. В продолжении «Крепостной» она предстанет перед зрителями другой Катей, окрепшей, более уверенной в себе и еще сильнее духом.

«У нас была необычайно сложная задача ― найти актрису на роль героини, которую все уже знают и любят. Когда мы только начинали съемки первого сезона “Крепостной”, это была история простой девушки, которую ожидало много испытаний и препятствий. Продолжение “Крепостной” ― это история новой Кати, которая много чего пережила, и все это оставило заметные рубцы. Перед нами теперь другая героиня, и их нельзя сравнивать», ― отмечает шоураннер сериала Тала Пристаецкая.

На роль главной героини команда проекта пересмотрела порядка 400 актрис из нескольких стран. В итоге Катю Вербицкую сыграет молодая актриса Соня Присс, которой пророчат большое будущее.

Причем, это опять будет не украинка, а представительница России. Соня Присс - из Санкт-Петербурга. Авторы сериала решили, что она лучше всего сыграет украинскую девушку.

«Кастинг длился долго, ведь нам важно было найти ту, которая сумеет воплотить невероятную утонченность и девичью хрупкость вкупе с закаленным характером. Мы искали везде, где могли, в первоначальный список попало 400 имен. Потом мы сузили круг до 150. И когда мы увидели пробы Сони, с первых минут поняли: “Вот она, наша новая Катя!”. В ней четко виден характер. Это именно та Катя, которая прошла долгий и сложный путь», ― комментирует Тала Пристаецкая.

25-летняя Соня Присс уже активно задействована в съемках третьего сезона и слегка приоткрыла тайну того, что ждет Катю Вербицкую.

Соня Присс

«Катя уже не та юная беззащитная девушка, какой была ранее. Она точно знает цену свободы. Знает, с чем готова мириться, а с чем будет самоотверженно сражаться, рискуя всем ― счастьем, своей жизнью. Я не могу ответить прямо, жив ли Жадан, однако уверяю вас, что Катя будет любить и будет любима», ― интригует актриса.

В новом сезоне «Крепостной» также снимаются: Станислав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Федор Лавров, Алина Коваленко, Наталья Васько, Слава Красовская и др.

Премьера 3 сезона сериала "Кріпосна" состоится в 2021 году.