Кріпосна 2 сезон 21 и 22 серии: что было в новых эпизодах - смотрите онлайн трейлер

Кріпосна 2 - развязка близка / СТБ

В среду, 18 сентября, состоится премьера новых серий исторической драмы Кріпосна. К просмотру предлагаются 21 и 22 серии второго сезона, они же - 45 и 46 общей хронологии. Описание серий, что будет в них, а также трейлеры - смотрите на Без Табу.

Начало показа 21 серии - 21:00, 22 серия начнется в 22:00. Место встречи - канал СТБ.

Кріпосна 2 сезон - что будет в 21 (45) серии:

Жадан, Богдан и Лукьян ищут пропавшую Катю. А в это время Молибога возвращает Катерину Григорию и получает гонорар. Кормчий требует от Григория избавиться от Катерины.

Мельник рассказывает Николаю правду об убийстве Алексея. А Афанасий узнает от Назара всю правду о бедах Галины. Находит ее и просит прощения.

Яков рассказывает Суслову, что скоро имение Червинских пойдет с молотка.

Ольга догадывается, куда пропала Катерина, узнает, что Молибога отлучился в Черниговскую губернию, передают информацию Жадану.

Скопцы проводят над Катей обряд очищения.

Кріпосна 2 сезон - что будет в 22 (46) серии:

Николай заставляет Предводителя дворянства принять бумаги о преступлениях Григория. Так же рассказывает Натали правду о Григории, но она почему-то не верит.

Жадан предлагает Григорию деньги на выкуп имения в обмен на вольную Катерины, но тот отказывается. Суслов затевает процедуру продажи усадьбы Червинских без аукциона. А скопцы тем временем готовят дарственную на свое имя.

Коренев умирает.

Во время разбирательств на дворянском собрании Григорию становится плохо.

Жадан пробирается в Червинку, чтобы забрать Катю, но выясняет, что Скопцы украли ее.

Крепостная 2 - смотрите онлайн анонс 21-22 серий:

Финал сериала Крепостная состоится завтра - в четверг, 19 сентября - в 23 и 24 вы узнаете, как сложилась судьба Кати Вербицкой и других героев сериала.