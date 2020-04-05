Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Крещатик затянуло дымом: огонь девять часов уничтожает коммуникации под центром столицы

10:00
Огонь уничтожил подземные телекоммуникации в центре Киева - фото 1
Огонь уничтожил подземные телекоммуникации в центре Киева / Ян Доброносов

В ночь на воскресенье, 5 апреля, в расположенных под землей коммуникационных люках в самом центре Киева произошел пожар, который превратился в настоящее бедствие. Из-за присутствия в колодцах кабелей спецсвязи спасатели очень долго не могли получить доступ к ним.

Пока бойцы ГСЧС пытались просто договориться с соответствующими чинушами о тушении возгорания, с момента начала пожара прошло без малого девять часов.

Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация

Нет никаких сомнений, что за это время огонь уничтожил абсолютно все телекоммуникационные кабели под Крещатиком. Тепер тушить как минимум часть из них собираются путем полного выгорания.

Крещатик затянуло дымом: огонь девять часов уничтожает коммуникации под центром столицы - фото 198230

Фактически на пожар, который несет колоссальные убытки столице, просто забили.

А вот последствия от него будут серьезными. Спасателям придется обесточить целый район, включая Банковую, КГГА и Верховную Раду. Все подземные колодцы от Европейской площади до Майдана задымлены, как и пешеходные переходы.

Сейчас на месте ЧП работают значительные силы огнеборцев. Спасатели утверждают, что под землей температура горения достигает тысячи градусов. Это не дает им возможноть адекватно работать.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Блокпосты между областями ужесточат передвижения между регионами - фото 1
С завтрашнего дня изменятся правила передвижения между областями
16:03
Искусственно созданный дефицит государственной продукции привел к повышеницю цен и жутким убыткам - фото 1
Многомиллиардные убытки и повышение цен на еду: чиновники создают дефицит продуктов
14:00
Венедиктова хочет посадить активистов Евромайдана - фото 1
Венедиктова снова заговорила о снятии амнистий с активистов революции
13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00