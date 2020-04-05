Крещатик затянуло дымом: огонь девять часов уничтожает коммуникации под центром столицы

Огонь уничтожил подземные телекоммуникации в центре Киева / Ян Доброносов

В ночь на воскресенье, 5 апреля, в расположенных под землей коммуникационных люках в самом центре Киева произошел пожар, который превратился в настоящее бедствие. Из-за присутствия в колодцах кабелей спецсвязи спасатели очень долго не могли получить доступ к ним.

Пока бойцы ГСЧС пытались просто договориться с соответствующими чинушами о тушении возгорания, с момента начала пожара прошло без малого девять часов.

Нет никаких сомнений, что за это время огонь уничтожил абсолютно все телекоммуникационные кабели под Крещатиком. Тепер тушить как минимум часть из них собираются путем полного выгорания.

Фактически на пожар, который несет колоссальные убытки столице, просто забили.

А вот последствия от него будут серьезными. Спасателям придется обесточить целый район, включая Банковую, КГГА и Верховную Раду. Все подземные колодцы от Европейской площади до Майдана задымлены, как и пешеходные переходы.

Сейчас на месте ЧП работают значительные силы огнеборцев. Спасатели утверждают, что под землей температура горения достигает тысячи градусов. Это не дает им возможноть адекватно работать.