Кремль перепутал Зеленского с Голобородько – ФОТОФАКТ

Кремль перепутал Зеленского с Голобородько – ФОТОФАКТ

В понедельник, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. На сайте Кремля поспешили отчитаться о беседе. Тут то пользователи сети и заметили кое-что странное.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как отмечают источники, на официальном сайте президента России имеется страничка, посвященная Владимиру Зеленскому. Но как оказалось не совсем. На фото упомянутой анкеты изображен не президент Украины, а Василий Голобородько – главный герой сериала "Слуга народа",

Позже в Кремле все же спохватились и поставили нормальное фото.

Напомним, что сериал "Слуга народа" выходил на украинском ТВ с ноября 2015 по март 2019 г.

Фильм повествует о простом парне из народа, которому удалось стать президентом.

Даная картина сыграла немаловажную роль в формировании образа Владимира Зеленского, как народного президента, который воюет "за все хорошее против всего плохого".

Напомним, режиссер Слуги народа "возглавит" Госкино. У него паспорт РФ.