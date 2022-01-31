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Країна, чий прапор поцупила Росія, надасть Україні зброю

16:25
Улюблена країна Петра Першого встала на бік України - фото 1
Улюблена країна Петра Першого встала на бік України

У парламенті Нідерландів підтримують надання Україні зброї для захисту від російської агресії.

Наразі мова йде тільки про зброю, і правляча "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) і опозиційна "Партії праці" (PvdA) виступають проти відправки до України нідерландських військових, пише RTL Niews.

За словами депутата від VVD Рубена Брекельманса, прем'єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Гукстра мають пообіцяти у вівторок українському урядові структурну військову або фінансову підтримку.

Брекельманс додав, що нідерландські урядовці мають приїхати до України з конкретними пропозиціями. "Як конкретно про те, що ми можемо поставити, так і про те, чи відповідає це потребам України. Але також обговорюйте майбутні сценарії. Якщо агресія загострюватиметься далі, Нідерланди мають бути структурно готові, фінансово чи матеріально, і щоб Україна розуміла, на що може розраховувати", - зазначив депутат.

На думку Брекельманса, Нідерланди могли б надати Україні радари, високоточну зброю, протитанкову зброю або засоби протиповітряної оборони.

Зазначається, що Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні. Зараз Міноборони проводить інвентаризацію того, що можна надати Україні.

Також Нідерланди можуть допомогти Україні в захисті від кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.

Нагадаємо, що саме прапор Нідерландів надихнув російського царя Петра Першого на створення прапору Росії. Простіше кажучи, він просто його вкрав.

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Нидерланды Россия История война Новини Украина
УНІАН
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