Країна, чий прапор поцупила Росія, надасть Україні зброю
У парламенті Нідерландів підтримують надання Україні зброї для захисту від російської агресії.
Наразі мова йде тільки про зброю, і правляча "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) і опозиційна "Партії праці" (PvdA) виступають проти відправки до України нідерландських військових, пише RTL Niews.
За словами депутата від VVD Рубена Брекельманса, прем'єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Гукстра мають пообіцяти у вівторок українському урядові структурну військову або фінансову підтримку.
Брекельманс додав, що нідерландські урядовці мають приїхати до України з конкретними пропозиціями. "Як конкретно про те, що ми можемо поставити, так і про те, чи відповідає це потребам України. Але також обговорюйте майбутні сценарії. Якщо агресія загострюватиметься далі, Нідерланди мають бути структурно готові, фінансово чи матеріально, і щоб Україна розуміла, на що може розраховувати", - зазначив депутат.
На думку Брекельманса, Нідерланди могли б надати Україні радари, високоточну зброю, протитанкову зброю або засоби протиповітряної оборони.
Зазначається, що Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні. Зараз Міноборони проводить інвентаризацію того, що можна надати Україні.
Також Нідерланди можуть допомогти Україні в захисті від кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.
Нагадаємо, що саме прапор Нідерландів надихнув російського царя Петра Першого на створення прапору Росії. Простіше кажучи, він просто його вкрав.