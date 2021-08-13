Корупціонера з орбіти Юлії Тимошенко затримали при спробі втечі з України

Затримання Власенка в Жулянах / Національна поліція

Національна поліція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" Андрія Власенко при спробі втечі з України.

"Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника", - сказано у повідомленні Національної поліції.

Затримання Власенко відбулося в рамках розслідування справи про масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів США.

Що наробив Власенко

Андрій Власенко фігурує в справі про розтрату майна ДПЗКУ. Зокрема, як дізналося ZN.UA, ДПЗКУ мала поставити зерно китайській China National Complete Engineering Corp. Замість цього Власенко разом з директором Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції Друзякою А.Є за кредитні кошти, отримані під держгарантії уряду, закуповували зернові через фіктивні підприємства та постачали їх у збиток нижче ринкової ціни Компаніям СН, Trans Trade RK SA, RL Prosperis Commerce SA, Trans Trade RK SA, Apiq Commodities Gmbh, Ai Amal General Traiding Limited, QAM7, GSteam.

За період січня-травня 2021 року між АТ ДПЗКУ укладено близько 10 зовнішньо-економічних контрактів на експорт зернових з вказаними іноземними компаніями на загальну суму понад 231 млн доларів США. Станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вищезазначених компаній перед АТ ДПЗКУ складає понад 57 млн доларів США.

Далі суд

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Андрій Власенко вважається людиною Юлії Тимошенко, він був призначений "Державної продовольчо-зернової корпорації України" за її активного лобіювання.

До чого тут Юля

За інформацією видання "Дзеркало Тижня", Юлія Тимошенко «провела» кандидата до посади за допомогою очільника Офісу президента Андрія Єрмака. В обмін на призначення «Батьківщина» мала голосувати у залі Верховної Ради разом зі «Слугою народу» за важливі для Банкової питання.

Андрій Власенко є другом зятя Тимошенка - бізнесмена Артура Чечоткіна - і не є родичем іншого соратника Тимошенка - адвоката і нардепа Сергія Власенка.