COVID-19 выявили в еще одной области Украины: Что происходит?

Коронавирус выявили в еще одной области Украины: Что происходит?

В еще одной области Украины подтвердились случаи заражения китайским коронавирусом.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"Имеем два лабораторно подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Пациенты теперь получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты. Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в регионе. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы", - заявил губернатор.

Как уточнил Бондаренко, намедни зараженные вернулись из-за границы. На данный момент их состояние стабильное.

Отметим, что по состоянию на четверг, 19 марта, в Украине зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.