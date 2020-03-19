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COVID-19 выявили в еще одной области Украины: Что происходит?

20:36
Коронавирус выявили в еще одной области Украины: Что происходит? - фото 1
Коронавирус выявили в еще одной области Украины: Что происходит?

В еще одной области Украины подтвердились случаи заражения китайским коронавирусом.

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Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"Имеем два лабораторно подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Пациенты теперь получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты. Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в регионе. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы", - заявил губернатор.

Как уточнил Бондаренко, намедни зараженные вернулись из-за границы. На данный момент их состояние стабильное.

Отметим, что по состоянию на четверг, 19 марта, в Украине зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.

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