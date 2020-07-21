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Коронавирус в Украине: количество выявленных зараженных перевалило за 60 тысяч

Вчера, 10:00
Коронавирус не отступает - фото 1
Коронавирус не отступает

За минувшие сутки количество официально подтвержденных Центром общественного здоровья случаев инфицирования коронавирусом оказалось меньшим, чем в в будние дни прошлой недели.

Тем не менее, за психологическую отметку в 60 тысяч зараженных статистика все же перешагнула.

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Как заявили в пресс-службе министерства здравоохранения, за понедельник лаборанты провели 673 положительных тестов на COVID-19. 20 пациентов скончались.

- По состоянию на 9:00 вторника в Украине зафиксировано 60 тысяч 166 случаев заражения коронавирусом. Из них 1518 летальных. 32199 человек выздоровели.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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