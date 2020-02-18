Коронавирус свирепствует: количество погибших в Китае приближается к 2 тысячам

Количество погибших от коронавируса постоянно растет

По состоянию на вторник, 18 февраля, в Китае зафиксировано 1886 новых случаев заражения штаммом COVID-2019. Общее количество заражённых уже перевалило за 73 тысячи человек.

За минувшие сутки в больницах скончались 98 заболевших, а общее количество жертв от эпидемии в материковой части КНР составляет 1873.

Как утверждают в Минздраве Китая, победить недуг за сутки сумел 1701 пациент больниц. Выздоровевших уже выписывают. Соотношение вылечившихся с погибшими за 24 часа не изменилось. Всего сумели оправиться от нового коронавируса 12,6 тысяч человек.

Первые же образцы вакцины от коронавируса китайские микробиологи уже тестируют на животных и людях. Но пока с пневмонией, которую вызывает штамм, медикам придется буквально кустарными методами. Усложняет ситуацию еще и то, что заболевших не удается эффективно избавлять от симптомов обычными медикаментами.

На данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом, но в правительстве уже якобы утвердили план по борьбе с коронавирусом в Украине и создали штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Об этом свидетельствует и тот факт, что наших сограждан уже больше недели не могут эвакуировать из Уханя.