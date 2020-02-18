Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

Коронавирус свирепствует: количество погибших в Китае приближается к 2 тысячам

08:40
Количество погибших от коронавируса постоянно растет - фото 1
Количество погибших от коронавируса постоянно растет

По состоянию на вторник, 18 февраля, в Китае зафиксировано 1886 новых случаев заражения штаммом COVID-2019. Общее количество заражённых уже перевалило за 73 тысячи человек.

За минувшие сутки в больницах скончались 98 заболевших, а общее количество жертв от эпидемии в материковой части КНР составляет 1873.

МИД бросил украинцев на борту Diamond Princess

Как утверждают в Минздраве Китая, победить недуг за сутки сумел 1701 пациент больниц. Выздоровевших уже выписывают. Соотношение вылечившихся с погибшими за 24 часа не изменилось. Всего сумели оправиться от нового коронавируса 12,6 тысяч человек.

Первые же образцы вакцины от коронавируса китайские микробиологи уже тестируют на животных и людях. Но пока с пневмонией, которую вызывает штамм, медикам придется буквально кустарными методами. Усложняет ситуацию еще и то, что заболевших не удается эффективно избавлять от симптомов обычными медикаментами.

На данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом, но в правительстве уже якобы утвердили план по борьбе с коронавирусом в Украине и создали штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Об этом свидетельствует и тот факт, что наших сограждан уже больше недели не могут эвакуировать из Уханя.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Китай Коронавирус из Китая болезнь Медицина погибшие Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Боевики пошли в наступление под Золотым - фото 1
Оккупанты пошли на прорыв в районе Золотого-4, СНБО собирается на экстренное заседание
10:40
Украинцев из Уханя эвакуируют не раньше 20 числа - фото 1
Если такая существует: в МОЗ засекретили больницу для эвакуированных из Уханя
10:00
Сивохо анонсировал платформу примирения с "ЛДНР" - фото 1
Сивохо анонсировал платформу "примирения" с боевиками "ЛДНР"
Вчера, 17:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35