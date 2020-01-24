Коронавирус из Китая: больные начали умирать за пределами эпицентра заражения

Китайский коронавирус начал забирать жизни вне очага заражения

Официальные власти КНР впервые признали гибель человека от поражения недавно появившимся коронавирусом вне города Ухань. Место, где скончался инфицированный, неизвестно.

По официальным данным, коронавирус поразил не менее 633 человек только в Китае. 95 заболевших находятся в критическом состоянии, а количество умерших приближается к 30.

Сама же инфекция распространяется очень стремительно, не смотря на объявленный в уже четырех городах-многомиллионниках карантин. Без транспортного сообщения с внешним миром остались жители Чиби, Эчжоу, Хуангана и Ухани.

Случаи заражения также были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, США и Вьетнаме. Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения вчера решили не объявлять чрезвычайную ситуацию на международном уровне.

"ЧС возникла в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Медики утверждают, что респираторный синдром похож на вирус SARS, который в 2002-м году унес жизни 774 человек, а поразил 8 тысяч 98.

Британские ученые считают, что официальные данные могут и близко не совпадать с реальностью.

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