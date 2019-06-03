Корона 3 сезон: Дата выхода серий

Оливия Колман и Тобайас Мензис в образе

Дата выхода нового сезона популярного сериала "Корона" - один из самых актуальный вопросов этого года. В Без Табу собрали всю актуальную информацию.

Первый сезон сериала вышел в ноябре 2016 года, второй - через год и месяц спустя - в декабре 2017. После этого шоу взяло паузу и последовательность выхода сезонов была нарушена - третий сезон мы не увидели ни в январе 2018, ни в феврале 2019.

В чем же причина? Дело в том, что после первых двух сезонов завершился своеобразный цикл шоу - актерский состав во главе с Клэр Фой и Мэттом Смитом был отправлен на пенсию, а сериал ждет полная перезагрузка.

В третьем сезоне роль королевы Елизаветы Второй исполнит другая актриса. Однако фанатам шоу не стоит переживать - эстафету из рук Фой принимает оскароносная Оливия Колман. Что показательно, свой Оскар Колман получила тоже за роль британской королевы - Анны и фильме Юргоса Лантимоса "Фаворитка".

Супруга королевы сыграет - герцога Эдинбургского Филиппа - сыграет Тобайас Мензис - редкий выживший герой "Игры престолов". Он, кстати, на кастинге обошел Хью Лори и Пола Беттани.

Сестрицу королевы - принцессу Маргарет - сыграет хаизматичная Хелена Бонэм Картер, которая ранее сыграла мать Елизаветы Второй в оскакроносном "Король говорит".

Корона 3 сезон - актерский состав сериала и первые кадры:

Также в третьем сезоне сыграют Джиллиан Андерсон (звезда "Секретных материалов" сыграет Маргатер Тэтчер), Эмма Коррин (принцесса Диана), Эрин Догерти, Эмеральд Феннелл, Джош О`Коннор, Джон Уоткинс и другие.

Полномасштабные съемки 3 сезона сериала "Корона" стартуют летом 2019 года, а премьера запланирована на начало 2020. Будем надеяться, что столь долгое ожидание себя оправдает.

Всего же у сериала запланированы 4 сезона.