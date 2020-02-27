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Королевскую выгнали из Львовской ОГА из-за работы на Россию (ВИДЕО)

17:00
Королевскую с позором изгнали из Львовской ОГА - фото 1
Королевскую с позором изгнали из Львовской ОГА

В четверг, 27 февраля, пособница оккупантов Наталия Королевская прибыла в здание Львовской облгосадминистрации для участия в выездном заседании комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Впрочем, патриотически настроенные граждане, в том числе и участники войны на Донбассе, были явно недовольны участием откровенной сепаратистки в "решении их проблем".

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Активисты, которым явно претит личность Королевской, зашли в зал заседаний и задали нардепу от ОПЗЖ простые, но неудобные для нее вопросы.

Так, защитники Украины поинтересовались у бывшей регионалки о ее позиции по поводу боевых действий на Востоке страны, а также потребовали, чтобы ватоголовая соратница Медведчука признала Россию страной-агрессором.

Само собой, отвечать на вопросы Королевская отказалась, но хотя бы заявила, что считает Крым и Донбасс украинской территорией:

- Я очень надеюсь, что каждый человек, проживающий как во Львове, так и в Северодонецке, так и в Харькове и в других регионах, хочет жить в единой, сильной стране. Для меня, я уверена, так же, как и для вас, Крым - это Украина, и Донецк для меня точно также есть Украина. Но мы все очень хорошо с вами понимаем, что сегодня президент начал переговоры и подписал Парижское коммюнике, мы продолжаем путь".

После этих слов депутатшу просто заставили выйти из зала под крики: "Ганьба" и "Геть", а заседание комитета было сорвано.

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