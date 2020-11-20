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Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют 73-ю годовщину свадьбы

Вчера, 13:30
Совет да любовь - фото 1
Совет да любовь / АР

Это самый долгий союз в истории британской монархии.

В честь 73-й годовщины свадьбы опубликовали новую фотографию, на которой они рассматривают открытку, подаренную правнуками - детьми герцога и герцогини Кембриджских.

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На фото 94-летняя королева и ее 99-летний супруг держат в руках открытку, сделанную принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют 73-ю годовщину свадьбы - фото 206384

Ее обложка украшена цифрой 73. На столе перед ними лежат другие поздравительные открытки.

Фото было сделано в Виндзорском замке, где королевская чета проводит карантин в связи с пандемией коронавируса.

Елизавета была 21-летней принцессой, когда 20 ноября 1947 года вышла замуж за 26-летнего лейтенанта Филипа Маунтбеттена.

Они познакомились в 1934 году. Спустя пять лет у пары завязались романтические отношения.

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