Владимир Зеленский Карантин в Украине Майя Санду Холостячка война на Донбассе Досье

Британская королевская семья посмотрела 4 сезон "Короны" и огорчилась

18 ноября, 11:11
Критики пусть критикуют, даже, если они королевских кровей - фото 1
Критики пусть критикуют, даже, если они королевских кровей / Кадр из сериала и реальное фото

Наследник британского престола принц Уильям, как и все, посмотрел 4 сезон сериала "Корона" и был опечален - он считает его исторически неточным.

Четвертый сезон «Короны» вышел на Netflix 15 ноября. Действие четвертого сезона происходит между 1977 и 1990 годами. В новых сериях впервые появляется мать принца Уильяма - Диана Спенсер, ставшая женой принца Чарльза.

Почему все любят сериал "Корона"

В разговоре с The Times королевский биограф Пенни Джуннор отметила, что Чарльза, вероятно, расстроит сцена, в которой его двоюродный дедушка, лорд Маунтбеттен, утверждает, что их семья разочарована отношениями Чарльза и Камиллы Розмари Шанд (они поженились в 2005 году, спустя 9 лет после развода Чарльза и Дианы).

Джуннор назвала отношение Маунтбеттена к Камилле, показанное в «Короне», исторической неточностью. По ее словам, этот эпизод будет неприятен Чарльзу, поскольку он любил Маунтбеттена и был сильно огорчен его смертью. Биограф добавила, что шоураннер Питер Морган придумал эту деталь, только чтобы снять дорогой сериал.

Другой собеседник, доверенное лицо Чарльза, назвал «Корону» «троллингом с голливудским бюджетом»: «Это неправильно и несправедливо, когда многое на экране не является правдой». Он считает, что сериал показывает Чарльза и Камиллу «в очень нелестном свете».

Еще один источник рассказал, что сериалом недоволен и принц Уильям, сын Чарльза и Дианы. По его мнению, сценаристы «эксплуатируют и показывают их отношения в неверном свете ради заработка денег». Речь идет о сцене, в которой Чарльз оскорбляет Диану. Друзья Уильяма утверждают, что этот момент также был придуман авторами «Короны».

Так или иначе, но новый сезон "Короны" стал событием и одним из главных сериалов года. За разговорами о новом сезоне "Короны" ушли на второй план сообщения о новых главах "Мандалорца" и даже позабыты переносы супергеройских сериалов Marvel.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Корона Принц Уильям Принц Чарльз Принцесса Диана Шоубиз Новости сериалов
Кинопоиск
Другое на тему
Маски - обязательны - фото 1
Штрафы за неношение масок официально вступили в силу
Вчера, 13:52
Павел Рябикин сменил аэропорт на таможню - фото 1
Бывший директор аэропорта стал главным украинским таможенником
18 ноября, 19:20
Турция идет на радикальные меры - фото 1
Турция вводит карантин выходного дня с комендантским часом
17 ноября, 21:04
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
17 ноября, 07:40
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
09 ноября, 21:00
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 10:05