Владимир Зеленский Чернобыль от HBO Убийство Кирилла Тлявова Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Конституционный суд Молдовы отстранил друга Путина и Зеленского Додона

12:00
Игорь Додон пытается отстранить проеквропейскую оппозицию от власти - фото 1
Игорь Додон пытается отстранить проеквропейскую оппозицию от власти

В субботу, 9 июня, пророссийского президента Молдовы Игоря Додона в очередной раз временно лишили полномочий из-за его демарша при выполнении своих же обязанностей. Временным главой государства будет и.о. премьера Павел Филипп.

Суд Молдовы признал, что Игорь Додон нарушил Конституцию страны, отказавшись распустить парламент.

Дружок Путина Додон призывает не повторять ошибки Украины, выбирая проевропейский путь

Решение служителей Фемиды окончательное и обжалованию подлежать не может, так что бразды правления республикой как минимум на время переходят к находящемуся в оппозиции к Додону Павлу Филиппу. Таким образом откладывается и поездка Владимира Зеленского к путинскому стороннику, о которой главы государств договорились едва ли не сразу после инаугурации шестого президента Украины.

А в Молдове тем временем происходят весьма драматические события. Прошедшие после выборов в парламент партии не смогли создать коалицию, из-за чего, согласно закону, Додон должен сразу же отправить депутатов в отставку. Тем не менее, президент отказался это делать, а его пророссийская политсила пошла на экстренное объединение с проевропейским блоком. Перед внеочередным созывом парламента подконтрольные президенту политики на скорую руку сформировали большинство и даже назначили новый состав правительства.

Правда, оппозиционные к президенту и вот уже несколько лет сдерживающие его прокремлевские деяния политики такой шаг не оценили и начали акции протеста.

Сегодня ночью неизвестные "зеленые человечки" заблокировали входы в правительственные здания: кабмин, МВД, минфин, генпрокуратуры, а также другие учреждения. Захватчики утверждают, что "защищают админздания от протестующих".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Микроавтобус с тонной яда перевернулся прямо в приток Днепра - фото 1
Под Винницей в реку попали сотни литров яда, отрава идет к Днепру (ФОТО)
15:00
Зеленский провел первый съезд партии "Слуга народа" - фото 1
Зеленский представил списки "Слуги народа" и пояснил появление там зашкваренных персонажей
14:00
В Харькове во время рейдерского захвата избили телеоператора - фото 1
В Харькове рейдеры из Нацкорпуса под надзором полиции избили оператора 24 канала (ВИДЕО)
13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...