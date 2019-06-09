Конституционный суд Молдовы отстранил друга Путина и Зеленского Додона

Игорь Додон пытается отстранить проеквропейскую оппозицию от власти

В субботу, 9 июня, пророссийского президента Молдовы Игоря Додона в очередной раз временно лишили полномочий из-за его демарша при выполнении своих же обязанностей. Временным главой государства будет и.о. премьера Павел Филипп.

Суд Молдовы признал, что Игорь Додон нарушил Конституцию страны, отказавшись распустить парламент.

Решение служителей Фемиды окончательное и обжалованию подлежать не может, так что бразды правления республикой как минимум на время переходят к находящемуся в оппозиции к Додону Павлу Филиппу. Таким образом откладывается и поездка Владимира Зеленского к путинскому стороннику, о которой главы государств договорились едва ли не сразу после инаугурации шестого президента Украины.

А в Молдове тем временем происходят весьма драматические события. Прошедшие после выборов в парламент партии не смогли создать коалицию, из-за чего, согласно закону, Додон должен сразу же отправить депутатов в отставку. Тем не менее, президент отказался это делать, а его пророссийская политсила пошла на экстренное объединение с проевропейским блоком. Перед внеочередным созывом парламента подконтрольные президенту политики на скорую руку сформировали большинство и даже назначили новый состав правительства.

Правда, оппозиционные к президенту и вот уже несколько лет сдерживающие его прокремлевские деяния политики такой шаг не оценили и начали акции протеста.

Сегодня ночью неизвестные "зеленые человечки" заблокировали входы в правительственные здания: кабмин, МВД, минфин, генпрокуратуры, а также другие учреждения. Захватчики утверждают, что "защищают админздания от протестующих".