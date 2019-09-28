Владимир Зеленский Юлия Мендель война на Донбассе

Конгресс проверит отношения США и Украины. Раскрыты детали

13:37
Конгресс проверит отношения США и Украины. Раскрыты детали - фото 1
Конгресс проверит отношения США и Украины. Раскрыты детали

Палата представителей Конгресса США потребовала у Госдепа документы, раскрывающие отношения США и Украины.

Не Трамп и Коломойский: Зеленский сказал, кто на него давит – ВИДЕО

Об этом сообщает "Голос Америки".

По данным СМИ, аудит документов является часть. расследования "незаконной деятельности" президента США Дональда Трампа.

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"Комитеты устанавливают, в какой мере президент США поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, когда он начал давить на Украину, чтобы склонить ее к вмешательству в выборы 2020-го года (выборы президента США – прим. ред.), и задерживая военную помощь, которую Конгресс предоставил Украине, чтобы помочь противодействовать агрессии России ", - заявили демократы и подчеркнули, что непредоставление Госдепом источников будет восприниматься как препятствие работе следствия.

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А вот Дональд Трамп все обвинения опровергает.

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После появления скандальной стенограммы, президент США "окрылился" еще больше и вознамерился опубликовать уже второй по счету разговор с Зеленским.

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США Дональд Трамп Владимир Зеленский импичмент Новости Мир
Голос Америки
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