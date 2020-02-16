Конфликт со стрельбой в киевском спортзале устроил член ВО "Свобода" (ФОТО)

Бывшего помощника депутата от "Свободы" Александра Чорнопищука подстрелили в спортзале Киева

Закончившаяся на днях стрельбой потасовка в одном из спортзалов в Соломенском районе столицы началась со скандала между двумя "Свбодовцами". Ранение получил уже бывший политик этой партии Александр Чорнопищук, который был помощником депутата Киевского местного совета Святослава Кутняка.

Как утверждают источники издания "Буквы", стрелять по своему обидчику из травматического пистолета начал руководитель столичной ячейки парамилитарной организации "Сокол" и помощник депутата Киевсовета фракции “Свобода” Владимира Назаренко Георгий Бариленко.

"Чорнопищук ходит на киокушинкай в этот спортзал последние полтора года. Там работает его тренер. Тот, кто стрелял – это Бариленко, он является членом “Свободы” и руководителем киевского “Сокола”. Ранее он руководил молодежкой "Свободы" в Одессе, - отметил знакомый с ситуацией собеседник СМИ. - После того как Левченко и половина членов киевской “Свободы” вышли из партии, этот Бариленко приехал в Киев и его задача – это силовое противостояние им".

Стрельбе в спортзале предшествовал целый ряд конфликтов, которые произошли внутри организации Тягныбока.

Так, в начале месяца один депутат Киевсовета и представитель "Свободы" сломал микрофон другому, который недавно вышел из партии. После этого копы открыли уголовное дело, а адепты политсилы еще больше усилили разборки между собой.

По факту стрельбы в спортивном зале полицейские также ведут расследование. Правда, никакой информации о задержании стрелявшего, чья фамилия правоохранителям известна, нет.