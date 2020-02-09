В Закарпатье спецназ задержал киллера, который расстрелял местного авторитета (ФОТО+ВИДЕО)

Бандиты ехали продолжать разборки

Вечером в субботу, 9 февраля, бойцы КОРДа провели спецоперацию по задержанию злоумышленников, которых считают причастными к покушению на приближенного к закарпатскому авторитету Михаилу Ланьо Артура Пашкуляка.

Как оказалось, с непосредственным исполнителем расстрела работали несколько человек.

Передвигались они на двух элитных авто - Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200. Задержание произошло на въезде в закарпаскую область возле поста полиции в селе Нижние Ворота.

Когда тачки бандитов остановили, к ним подлетели спецназовцы, которые выволокли всех на улицу и уложили лицом в асфальт. Во внедорожниках злоумышленников нашли целый арсенал оружия.

По словам местного журналиста Виталия Глаголы, задержанные связаны со львовским криминальным авторитетом Поликарпом. Так что попытка расстрелять причастного к деятельности экс-нардепа Ланьо является самой настоящей разборкой между бандами. Судя по всему, львовские группировки попросту хотят отжать бизнес у закарпатских.

Ехали же в сторону Мукачево задержанные, судя по всему, для продолжения разборок.