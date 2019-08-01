Компания жены нардепа получила миллиарды на неосуществимый проект на ЧАЭС

Начало разборки саркофага под аркой обойдется бюджету в 2,08 миллиарда

Государственное специальное предприятие "Чернобыльская АЭС" заключила с ООО "СК "Укрстроймонтаж" договор о демонтаже так называемого саркофага над четвертым энергоблоком. На проект выделили 2 миллиарда 80 миллионов гривен.

Согласно данным, размещенным в системе госзакупок "Прозорро", Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сделало заказ у фирмы 29 июля после проведения тендера.

"Укрстроймонтаж" принадлежит жене народного депутата от БПП Максима Микитася, который, к слову, был рожден в Припяти.

Судя по договору, компания Натальи Микитась должна демонтировать нестабильные конструкции объекта "Укрытие" к концу 2023 года. Сделать это нужно, поскольку Украина, приняв в эксплуатацию построенного нового безопасного конфайнмента, обязалась разобрать саркофаг дабы он не рухнул и не разрушил арку.

При этом, как отмечают эксперты, демонтировать объект "Укрытие" будет невозможно по вполне объяснимым причинам: внутри НБК должны находиться люди, а при разборке саркофага в воздух будет подниматься радиоактивная пыль. А поскольку системы активного подавления пыли в конфайнменте нет, работа персонала внутри очень быстро станет невозможной или же просто очень опасной.

Впрочем, поскольку речь идет лишь о демонтаже "нестабильных конструкций", специалисты "Укрстроймонтажа" вполне могут и справиться с заданием, ведь речь идет только о так называемом "раннем демонтаже".

Что же касается ценника на работу компании Натальи Микитась, то он ниже ожидаемой стоимости закупки почти на 20% - чиновники хотели отдать за разборку 2,55 миллиарда.