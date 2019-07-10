ЧАЭС накрыли новым саркофагом. Зеленский грозит карами

ЧАЭС накрыли новым саркофагом. Зеленский грозится карами

В среду. 10 июля, Евросоюз передал Украине новый саркофаг для ЧАЭС. Его должно хватить минимум на 100 лет.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.

"ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага - нового безопасного конфайнмента, - который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года", - сообщает пресс-служба учреждения.

Важность события отметил и старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов,

"Международное сообщество собрало 1.5 млрд Евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 млн Евро. НБК прослужит минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над 4 реактором", - написал он в Facebook.

Cитуацию с Чернобылем прокомментировал и президент Владимир Зеленский. Гарант отметил проблемность этой зоны и пообещал все изменить.

"Мы должны показать Чернобыль мира: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим", - сказал Зеленский.

Отметим, что на фоне популярности сериала HBO "Чернобыль" на Западе значительно возрос интерес к Припяти. И проблемы и вправду существуют. А вот как новая власть собирается их решать - другой вопрос.