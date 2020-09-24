Комитет Рады одобрил создание следственной комиссии по делу "вагнеровцев"

Комитет ВР выступил за расследование дела "вагнеровцев"

Вечером в четверг, 24 сентября, нардепы от проукраинских партий сумели продавить одобрение комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о создании временной следственной комиссии возможного слива спецоперации по задержанию террористов из ЧВК "Вагнера".

Как написали на своих страницах в Facebook нардепы от переименованной БПП Владимир Арьев и Михаил Забродский, рекомендации профильного комитета, в принципе, ничего не значат, поскольку блокируют реальное создании ВСК высшие чины "Слуги народа".

"Дожали комитет по вопросам нацбезопасности! Они поддержали создание ВСК по срыву спецоперации по вывозу «вагнеровцев» в Украину! Теперь надо дожать Арахамию и Разумкова, которые блокируют создание следственной комиссии. Было бы хорошо, если бы мы все теперь направили силы на них!" - отметил Арьев.

Судя по всему, теперь в ближайшее время в зале заседаний ВР будут рассматривать проект постановления парламента о создании следственной комиссии, но "слуги народа" явно не поддержат такое решение, поскольку следствие может указать на вину их же лидеров.

Напомним, судя по существующим документам, в августе этого года СБУ и Главное управление разведки проводили спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"-участников военных преступлений на территории Украины.

Однако планы правоохранителей якобы были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками. Официально на Банковой рассказывают о том, что никакой операции не было, но существуют доказательства обратного.

Чтобы следственная комиссия была создана, ее проект должен набрать кворум в ВР, но "слуги народа" наверняка будут противодействовать расследованию действий своей верхушки.