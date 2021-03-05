Комерційна вакцина в Україні не з'явиться не раніше літа чи осені
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов приніс новини для всіх, хто чекає на вакцину від коронавірусу виробництва "Пфайзер".
Степанов заявив, що комерційного ринку вакцин від коронавірусу в Україні не варто чекати до літа-осені цього року. За його словами, цей прогноз ґрунтується на переговорах з розробниками COVID-вакцин.
Як пояснив міністр, виробникам вакцин від коронавірусу просто не вистачає потужностей для виробництва препаратів ще й для комерційного ринку.
"Що стосується комерційного ринку вакцин. Я переконаний, виходячи з перемовин з виробниками, що раніше літа-осені це гарантовано не з'явиться... Виходячи з перемовин виробників, у них до кінця року законтрактовано з урядами. У світі не вистачає потужностей для виробництва вакцин", - сказав він.
Водночас Степанов додав, що у разі, якщо якась компанія захоче завести на український комерційний ринок COVID-вакцину, то МОЗ швидко проведе всі потрібні процедури.
"Якщо компанія хоче завести, вона завозить офіційно через лабораторне підтвердження. Ми гарантуємо, що швидко це зробимо, якщо хтось захоче завести (вакцину) на ринок України", - заявив міністр.