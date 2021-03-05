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Комерційна вакцина в Україні не з'явиться не раніше літа чи осені

08:24
Степанов пояснив за вакцину - фото 1
Степанов пояснив за вакцину / МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов приніс новини для всіх, хто чекає на вакцину від коронавірусу виробництва "Пфайзер".

Степанов заявив, що комерційного ринку вакцин від коронавірусу в Україні не варто чекати до літа-осені цього року. За його словами, цей прогноз ґрунтується на переговорах з розробниками COVID-вакцин.

Як пояснив міністр, виробникам вакцин від коронавірусу просто не вистачає потужностей для виробництва препаратів ще й для комерційного ринку.

"Що стосується комерційного ринку вакцин. Я переконаний, виходячи з перемовин з виробниками, що раніше літа-осені це гарантовано не з'явиться... Виходячи з перемовин виробників, у них до кінця року законтрактовано з урядами. У світі не вистачає потужностей для виробництва вакцин", - сказав він.

Водночас Степанов додав, що у разі, якщо якась компанія захоче завести на український комерційний ринок COVID-вакцину, то МОЗ швидко проведе всі потрібні процедури.

"Якщо компанія хоче завести, вона завозить офіційно через лабораторне підтвердження. Ми гарантуємо, що швидко це зробимо, якщо хтось захоче завести (вакцину) на ринок України", - заявив міністр.

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Максим Степанов Пандемия коронавируса вакцина Новини Украина
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