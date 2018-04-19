Командир приказал: террористы дважды ограбили магазин

08:40 , Сегодня , Сегодня

Боевики "ДНР" ограбили магазин ради водки

Оккупационные войска РФ два раза за три дня совершили налет на небольшой магазин. При этом на второе ограбление боевики пошли для того, чтобы напоить офицеров, расследующих их преступление.

Об этом на своей странице в Twitter написал блогер Алексей Чибисов.

По его словам, в первый раз террористам 3 ОМСБр захотелось выпить, поэтому они прямо с передовой отправились к ближайшему местному магазину. Действуя под покровом ночи, боевики выбили все окна в помещении, но внутрь попасть так и не смогли из-за мощных решеток. Тогда наемники Путина взорвали дверь гранатой и вытащили из ларька два ящика водки. На утро следующего дня владелец магазина увидел, что случилось, и обратился в "полицию".

"Правоохранители" потопали к командиру ватовоинов, который пообещал быстро во всем разобраться. Построил бойцов и...не смог отличить буянов от тех, кто всю ночь провел на передке, ибо бухали все. О ситуации узнали чуть повыше, и отправили расследовать "преступление века" целую комиссию. Представители последней приехали в штаб 3 ОМСБр, но пропали. Нашли офицерье через 3 дня, пьяными и обрюзгшими. Оказалось, для того, чтобы замять инцидент руководство бригады решило задобрить свое командование, для чего отправило бойцов в магазин. Чем же все закончилось? Да-да, вторым ограблением за три дня. Только на сей раз вынесли уже все с формулировкой "командиры приказали". Итог: комиссия уехала, ватовоины в угаре, а бизнес по спаиванию оккупантов разорен", - отметил Чибисов.