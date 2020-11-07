Коляски для тройни

Тройня в семье – и тройное счастье, и тройные заботы. Транспорт для всех малышей сразу найти непросто, но задача все равно вполне решаемая.

Итак, какой должна быть коляска для тройни и что собой представляют подобные модели в принципе.

Выбор моделей колясок для тройни

Коляска для тройняшек может иметь разные конструктивные варианты исполнения, рассмотрим основные. Главное требование к ней – устойчивое мощное шасси. Для родителя важнее легкость, компактность, и это даже можно как-то совместить.

Паровозик

В данном случае сидения идут одно за другим. Конструкция хорошо проезжает в любые двери, поскольку ширина не больше, чем у одноместной коляски. Модель длинная, но все равно удобная. А еще такая коляска для тройни предотвратит лишние конфликты – дети сидят один за другим, и просто не успеют поругаться или подраться (рядом обычно успевают).

Обзорность за малышами для родителей средняя, часто возникают споры, кто поедет в первом «вагончике». Маневренность удовлетворительная, для заезда на бордюр нужны сильные руки.

Трансформер

Купить коляску-трансформер для тройни данного типа – хорошее решение для практичных родителей. Основание почти такое же, как в одноместном транспорте, модель универсальная (подойдет от рождения до трех лет). Один малыш располагается напротив других. Всех карапузов во время управления видно одинаково хорошо.

Блоки достаточно узкие, а сама модификация куда габаритнее, чем для двойни. Но такая огромная коляска на троих все равно удобнее в управлении, чем 3 отдельных. Стоимость высокая, поэтому вас, возможно, заинтересует коляска для тройни бу.

Книжки

Название прогулки обуславливается типом ее сложения. Тройняшки усаживаются в ряд. Складывание конструкции быстрое, простое, параметры проходимости и маневренности отличные. Сидения удобные, широкие.

Прогулочная складная коляска для тройняшек самая маневренная в своей категории, но учтите – она все равно достаточно тяжелая и широкая. Лежачее положение новорожденным не подходит с точки зрения анатомии, его можно использовать только после полугода.

Трости

Купить коляску для тройни можно для прогулок после полугодовалого возраста. Управление простое – его можно осуществлять всего одной рукой. Конструкция компактная, легкая, места хватает даже для малышей в зимней одежде.

Колеса маленькие, застревают в снегу, грязи, не всегда легко и без последствий проезжают ухабины. Для новорожденных модель не пойдет, в разложенном виде она занимает много места.