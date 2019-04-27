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Коломойский поможет Зеленскому. Но сперва отдохнет

27 апреля, 18:30
Коломойский поможет Зеленскому. Но сперва отдохнет - фото 1
Коломойский поможет Зеленскому. Но сперва отдохнет

Беглый олигарх Игорь Коломойский заявил, что будет помогать Владимиру Зеленскому. Но сперва отдохнет в деревеньке.

Коломойский подал пять исков по "ПриватБанку"

Об этом он рассказал в эфире российского канала НТВ.

"Я готов помогать ему ( Зеленскому - прим.ред) советами, иногда помогаю, но это не массовое явление", - подчеркнул бизнесмен.

И добавил, что скоро он вернется в Украину, но не для вступления в команду Зе.

"Максимум буду консультировать в чем-то его", - подчеркнул Игорь Коломойский.

А прочие планы олигарха и вовсе напоминают нам пасторальную идиллию.

"Приеду себе спокойно домой, отдохну в деревне под Днепропетровском", - резюмировал он.

Напомним, ранее Коломойский уже обещал вернуться.

Коломойский уже строит планы на возвращение.
https://beztabu.net/novosti_t4952

"Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи... Чтобы не было предвыборных каких-то... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - заявил Коломойский.

 

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