Коломойский отправил работников своего завода шатать забор у офиса "ПриватБанка"

Коломойский отправил "титушек"-рабочих своего завода к офису "Привата"

Утром в пятницу, 20 сентября, к зданию главного офиса крупнейшего банка Украины приехали рабочие Никопольского завода ферросплавов. С учетом бодания Коломойского с государством по поводу "ПриватБанка", ситуация выглядит однозначно.

Инцидент произошле около 7:45 утра, когда финансовое учреждение еще не приступило к работе.

К зданию головного офиса в Днепре централизовано свезли 10 автобусов с рабочими принадлежащего Коломойскому завода. "Титушки" олигарха окружили помещение и объявили о том, что будут бастовать бессрочно.

В данный момент у "Привата" находятся около 500 человек-протестующих, полицейские и сотрудники банка. Договориться с незваными гостями последние не могут.

На протест Коломойский своих наемных работников отправил после того, как "Никопольский завод ферросплавов" заключил с НБУ мировую. Согласно документам, предприятие сошлось на необходимости погашения задолжности перед регулятором по кредитам "ПриватБанка". Завод числился поручителем по многомиллиардному кредиту.

Судя по всему, руками рабочих Коломойский пытается добиться отмены соглашения, а также отпетлять от выплаты средств.

"ПриватБанк не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организован пикет как еще одну попытку давления", - отметила пресс-секретарь банка Инна Музычук.

Смотрите видео протеста работников "Никопольского завода ферросплавов" у офиса "ПриватБанка":

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.