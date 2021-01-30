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Колишній топменеджер "Енергоатому" покінчив з життям

Вчера, 15:10
"Діамантбанк" став причиною самогубства чиновника - фото 1
"Діамантбанк" став причиною самогубства чиновника

Колишній віце-президент «Енергоатому» з економіки й фінансів, екс-член Наглядової ради «Діамантбанку» Юрій Резуник покінчив з життям.

Про смерть Юрія Резуника пише телеграм-канал "Зеландія".

«У залишеній передсмертній записці він звинувачує у своїй смерті екс-нардепа Мартиненка і керівництво збанкрутілого «Діамантбанку» – екс-главу правління Олега Ходачука, його першого заступника Дмитра Войтухова, віце-президента Ігоря Саєнка, екс-голову наглядової ради Ігоря Керзена і колишнього співробітника СБ банку Ігоря Плахотнева, стверджуючи, що ті в складі ОЗГ викрали кошти, що належали йому і його родині. Мартиненко був одним із власників «Діамантбанку», – йдеться у повідомленні.

Також на каналі виставили фото посмертної записки чиновника.

Колишній топменеджер 'Енергоатому' покінчив з життям - фото 206976
Колишній топменеджер 'Енергоатому' покінчив з життям - фото 206975

«Окремий лист Резуник залишив людині на ім'я Давид, у якому просить допомогти його родині відновити справедливість і повернути засоби. На думку слідства, мова про ще одного колишнього власника «Діамантбанку» Давида Жванію», – вказують автори допису.

Колишній топменеджер 'Енергоатому' покінчив з життям - фото 206974

"Діамантбанк" працював на ринку України з 1993 року і на початок року займав 24-е місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків. 24 квітня 2017 року НБУ визнав неплатоспроможним "Діамантбанк". 23 червня цього ж року, Нацбанк прийняв рішення про ліквідацію цього банку.

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