Кольцо сжимается: Заместителя Луценко прослушивали неизвестные

Анжела Стрижевская была услышана, но не так, как ей хотелось бы

Август 2019 стал тяжелым для генеральной прокуратуры. Оказалось, что ведомство Юрия Луценко под плотным колпаком.

В обед 19 августа вернувшаяся из отпуска личный секретарь Юрия Луценко - Лариса Сарган - опубликовала эмоциональный пост.

Оказалось, что в минувшую субботу в кабинете заместительницы ее босса - Анжелы Стрижевской была найдена прослушка, причем не в аквариуме с рыбками, как у другого зама Луценко - главы САП Назара Холодницкого, банально и без выдумки - в перекрытиях кабинета.

Изысканную прослушку признали незаконной и завели уголовное дело. Оно было тут же раскрыто самой Сарган.

Как и в случае Холодницкого, обвинили в прослушке НАБУ, а связали ее не с расследованием коррупционных действий окружения Луценко, а попыткой главы НАБУ Артема Сытника найти управу на человека, которая ведет против него дело.

Анжела Стрижевская / 24 канал

"Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А.Сытнику. Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП-заместителя генпрокурора. Однако ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировал", - написала в своем посте Сарган.

Зная и главу НАБУ и Юрия Луценко, охотно поверим в обе версии и остановимся на том, что это очередной раунд схватки жабы и гадюки.

Напомним, Анжела Стрижевская называлась как возможный участник коррупционной схемы Грымчака - опальный замминистра намеревался "решить вопрос" именно через Стрижевскую - заместителя своего давнего товарища Юрия Луценко. Возможно, именно подтверждения этому факту и искали хозяева выявленной апаратуры.