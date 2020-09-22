Кохання на виживання 4 выпуск 2: Любовь по законам дикого племени

А на что вы готовы ради любви? / Кохання на виживання 4 выпуск 2

Ровно в 19:00 во вторник, 22 сентября, на "Новом канале" стартует огненный второй выпуск шоу Кохання на виживання 4, где свои чувства проверят блондинка Инна и беспечный Илья. Все подробности нового выпуск - на БЕЗ ТАБУ.

Есть разные способы доказать любовь второй половинке: приготовить вкусное блюдо, чаще говорить приятные слова или делать подарки. Но только не в Перу. Здесь обряд любовной инициации совсем иной - тут чувства проявляют другим способом. И это то, что нужно для "Кохання на виживання 4", потому что тут придется выживать в прямом смысле.

В амазонском племени Ягуа женщина должна пройти сложный ритуал посвящения, прежде чем мужчина примет ее кандидатуру. Местные верят, что если она сможет выдержать все, то избранник будет любить ее всю жизнь. Судьбе было угодно, чтобы ритуал посвящения прошла и 22-летняя участница реалити. Ведь Инна готова на все во имя любви к 28-летнему Илье.

Инна готова на все / Кохання на виживання 4 выпуск 2

"Ей нужно было выпить масатто. Это очень популярный напиток в Перу, – рассказывает ведущий реалити Олег Кензов. – Он сделан из юкки. Ее пережевывают, выплевывают, жидкость бродит на солнце и… напиток готов. Говорят, он очень полезный".

Девушка даже не догадывалась, что мерзкая жижа – только цветочки. Дальше было хуже.

"В племени Ягуа верят: чтобы женщина была плодовитой, нужно облить ее навозом, – поясняет ведущий. – И последний этап ритуала: Илья должен был сделать Насте шрам-метку".

Любовь - она разная / Кохання на виживання 4 выпуск 2

"Это как прививка в школе, – говорит парень. – Ну, не фалангу же пальца отрезать. Вообще, зрелище было жалкое, она стояла в дерьме и воняла жутко. Но доказала, что может сделать все, что угодно. Пусть это будет последняя боль, которую я ей причинил".

Кохання на виживання 4 - смотреть онлайн 2 выпуск - 22.09.2020:

Чем закончится для пары экстремальная поездка – смотрите сегодня, 22 сентября, в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.