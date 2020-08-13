Кохання на виживання 4: Дата выхода, ведущий, правила шоу

Перу готовится к Коханню на виживання / Новый канал

На "Новом канале" стартует 4 сезон реалити-шоу "Кохання на виживання". Чем порадует и удивит новый сезон шоу - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Дата выхода 4 сезона

Новый сезон "Кохання на виживання" будет уже четвертым по счету для шоу. Премьера 4 сезона Кохання на виживання в 2020 году состоится во вторник, 15 сентября. Время выхода - 19:00.

Отметим, что изначально шоу должно было выйти весной 2020, но из-за пандемии коронавируса и карантина премьера была перенесена на осень.

Ведущий

Лицом проекта и его ведущим будет харизматичный Олег Кензов. Звезда "Х-Фактора" попробует сделать "обстановку по кайфу" на новом месте.

Олег Кензов готовит новые испытания влюбленным / Кохання на виживання 4

Правила шоу

Правила шоу просты - пара проводит вместе время под прицелом телекамер, проходить испытания и пытается понять, нужно ли им это вообще.

В четвертом сезоне проекта будет все: много слез, разочарований, смелых поступков и предательства. Будут драки, любовь и ненависть. Впрочем, в психологическом реалити иначе быть не может.

Участниками 4 сезона станут 15 пар, переживающих кризис в отношениях и желающих его преодолеть с помощью экстрима.

Перу встречает влюбленных / Кохання на виживання 4

Кажду пару ожидает пять испытаний. За каждое удачно пройденное пара получает ключ. Чем больше ключей, тем больше шансов выиграть главный приз - 100 тысяч гривен (или чуть более 13 тысяч перуанский солей).

Изюминка 4 сезона

В новом сезоне парни и девушки будут испытыват свои отношения в Латинской Америке - в далеком Перу. Именно туда отправилась съемочная группа и все участники проекта.

Чувства участников 4 сезона ждали сложные испытания. Некоторые из них оставили шрамы не только на сердцах влюбленных, но и на теле. Жесткие проверки открыли болевые точки, которые многие предпочитали не замечать.

"Меня поражало, как некоторые пары держатся за отношения, – признается Олег Кензов. – Когда всем очевидно, что людям нужно разойтись, но они остаются вместе, потому что зависимы друг от друга. Они несчастны, но готовы дальше мучиться, страдать, ненавидеть... Поездка в Латинскую Америку и участие в проекте многим открыло глаза на их отношения".

Показать то, что скрыто / Кохання на виживання 4

Те, кто "тащат" партнеров в жизни, несли их на себе в прямом смысле под палящим солнцем в Перу. А кто мечтает привязать вторую половинку, делали это цепями. Испытания, как и условия съемок, были очень сложными. Поэтому команда «Кохання на виживання» между собой прозвала этот сезон «адским».

Почему ПЕРУ

Поначалу 4 сезон планировали снимать реалити в Азии, как и предыдущие сезоны. Но страны, контрастнее чем Перу, так и не нашли. Тогда команда даже не догадывалась, что столкнется с критическими ситуациями, которые нужно будет решать прямо на площадке.

"Ни у пар, ни у съемочной группы не было времени на спокойную адаптацию к условиям страны, – рассказывает руководитель проекта Мария Белая. – Приходилось акклиматизироваться прямо во время работы. В городе Куско группа страдала от горной болезни. Ведь город расположен на высоте 3 399 метров над уровнем моря. Учащение пульса, повышение давления, одышку и другие симптомы горного недуга участники съемочного процесса «заедали» таблетками и продолжали работать.

"В Икитосе у меня было сильнейшее отравление, – вспоминает Олег Кензов. – Я спросил у врача: «От чего это»? Он говорит: «Это Икитос, здесь тысяча способов убить тебя». Из тебя вынимают капельницу, тебя тошнит, но ты идешь в кадр. Потому что не можешь взять отсрочку на два дня, иначе подведешь всю команду".

Несмотря на все это Перу оставила приятные впечатления у команды. Страну покажут такой, какая она есть: с невероятной природой, экзотическим бытом местных жителей, яркими карнавалами, бедными трущобами и антисанитарией.