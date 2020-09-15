Кохання на виживання 4 выпуск 1: Как сложатся отношения танцовщицы и стриптизера

Саша и Юля - герои 1 выпуска Кохання на виживання 4

Во вторник, 15 сентября, на "Новом канале" стартует четвертый сезон реалити-шоу Кохання на виживання. Все подробности премьерного выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Героями первого выпуска Кохання на виживання 4 стали танцоры Саша и Юля. Они прилетели в Перу, чтобы посмотреть далекую Латинскую Америку и немного отдохнуть. Но отпуск не задался. На другом конце света их ждали адские испытания, которые могут разрушить даже саму крепкую любовь. Однако крепкая любовь - это не про эту пару, в их союзе существует серьезное недопонимание.

22-летняя Юля после четырех лет отношений мечтает выйти замуж за любимого. 25-летний Саша не спешит делать предложение. Он работает стриптизером и не обделен женским вниманием. Клиентки липнут к нему, как мухи. Саша не стесняется флиртовать на пикантной работе во время танца.

"Если я вижу красивую барышню, не могу упустить момент улыбнуться ей или подмигнуть, – признается парень. – Если моей девушке больно, и она ревнует, значит, ей нужно изменить отношение к ситуации".

Испытание от Олега - обстановка по мылу / Кохання на виживання 4 выпуск 1

Юля постоянно борется за внимание любимого с другими девушками. А в Перу ей пришлось доказывать свои чувства кулаками, в бассейне против чемпионки Южной Америки по борьбе.

"Я никогда ни с кем не боролась, максимум со своей сестрой в детстве, – признается Юля. – Мне было очень страшно. Соперница меня начала хватать и кидать по всему бассейну. Казалось, она меня убьет".

Бои в пене – одно из пяти испытаний, которые приготовил паре ведущий шоу Олег Кензов.

Кохання на виживання 4 - смотреть онлайн 1 выпуск - 15.09.2020:

Чем закончится поездка для влюбленных – смотрите в премьерном выпуске реалити «Кохання на виживання» на Новом канале. Начало показа - 19:00.