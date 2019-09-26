Владимир Зеленский Дональд Трамп 112. Украина война на Донбассе

Князев получил новую работу. Несмотря на жену

12:47
Князев получил новую работу. Несмотря на жену - фото 1
Князев получил новую работу. Несмотря на жену

Экс-глава Нацполиции Сергей Князев получил новую должность в структуре МВД. Отныне он советник министра внутренних дел Арсена Авакова.

Антон Геращенко получил неожиданное повышение - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на речь Арсена Авакова.

Как сообщает источник, глава министерства очень ценит заслуги Сергея Князева за высокий уровень доверия к полиции среди украинцев.

"Я хочу поблагодарить Князеву за годы работы в полиции вообще и на должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье и Ровенщине. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды ", - заявил Арсен Аваков и подчеркнул, что не верит в обвинения против экс-жены Князева.

Напомним, что в сентябре 2019 г. разгорелся громкий скандал: экс-жена Сергея Князева попыталась вывезти за границу около 650 тыс. евро, однако ее задержали пограничники.

В полиции попытались оправдаться, но безуспешно. 24 сентября Сергей Князев подал в отставку.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Князев Арсен Аваков МВД Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Нацрада лишила лицензии «112 канал». Раскрыты детали - фото 1
Нацрада лишила лицензии "112 канал". Раскрыты детали
13:18
Военный призыв 2019: как выжить на "срочке" в армии - фото 1
Военный призыв 2019: как выжить в армии
10:00
Зеленский не соглашался на действия Трампа - фото 1
Зеленский не соглашался на действия Трампа
08:46
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
24 сентября, 14:25
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...