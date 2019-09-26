Князев получил новую работу. Несмотря на жену

Князев получил новую работу. Несмотря на жену

Экс-глава Нацполиции Сергей Князев получил новую должность в структуре МВД. Отныне он советник министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на речь Арсена Авакова.

Как сообщает источник, глава министерства очень ценит заслуги Сергея Князева за высокий уровень доверия к полиции среди украинцев.

"Я хочу поблагодарить Князеву за годы работы в полиции вообще и на должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье и Ровенщине. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды ", - заявил Арсен Аваков и подчеркнул, что не верит в обвинения против экс-жены Князева.

Напомним, что в сентябре 2019 г. разгорелся громкий скандал: экс-жена Сергея Князева попыталась вывезти за границу около 650 тыс. евро, однако ее задержали пограничники.

В полиции попытались оправдаться, но безуспешно. 24 сентября Сергей Князев подал в отставку.