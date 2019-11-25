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Кнопкодавству быть: "Слуга народа" не дала денег на сенсорную кнопку

13:30
Кнопкодавству быть: Слуга народа не дала денег на сенсорную кнопку - фото 1
Кнопкодавству быть: Слуга народа не дала денег на сенсорную кнопку

В смете ВРУ на 2020 г не предусмотрены траты на техническое переоборудование рабочих мест нардепов.

В Раде нардепа поймали на самом интересном. Он предлагал за это сажать

Об этом сообщает "Чесно" со ссылкой на ответ Аппарата ВРУ.

"Государственным бюджетом Украины на 2020 г. и сметой Верховной Рады Украины на 2020 г. издержек на техническое переоборудование рабочих мест народных депутатов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины не предусмотрено", - говорится в ответе на запрос журналистов.

Кнопкодавству быть: 'Слуга народа' не дала денег на сенсорную кнопку - фото 191807

По данным СМИ, вопрос о сенсорной кнопке обсуждался в Аппарате ВРУ, однако денег для инноваций в Минфине не нашлось.

"На следующий год Минфин выделил нам из капитальных издержек очень-очень маленькую сумму и только 9 млн. 972 тыс. на капитальные по (статье- прим. ред.) 10 "(статья расходов" осуществление законотворческой деятельности ВР "- прим. ред.)".

Кнопкодавству быть: 'Слуга народа' не дала денег на сенсорную кнопку - фото 191808

Напомним, в "Слуге народа" разгорелся скандал: "зеленые" депутаты промышляют кнопкодавством. Желая сохранить лицо партии, глава ВРУ Дмитрий Разумков пообещал привлечь виновных к ответственности.

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