Кнопкодавству быть: "Слуга народа" не дала денег на сенсорную кнопку

Кнопкодавству быть: Слуга народа не дала денег на сенсорную кнопку

В смете ВРУ на 2020 г не предусмотрены траты на техническое переоборудование рабочих мест нардепов.

Об этом сообщает "Чесно" со ссылкой на ответ Аппарата ВРУ.

"Государственным бюджетом Украины на 2020 г. и сметой Верховной Рады Украины на 2020 г. издержек на техническое переоборудование рабочих мест народных депутатов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины не предусмотрено", - говорится в ответе на запрос журналистов.

По данным СМИ, вопрос о сенсорной кнопке обсуждался в Аппарате ВРУ, однако денег для инноваций в Минфине не нашлось.

"На следующий год Минфин выделил нам из капитальных издержек очень-очень маленькую сумму и только 9 млн. 972 тыс. на капитальные по (статье- прим. ред.) 10 "(статья расходов" осуществление законотворческой деятельности ВР "- прим. ред.)".

Напомним, в "Слуге народа" разгорелся скандал: "зеленые" депутаты промышляют кнопкодавством. Желая сохранить лицо партии, глава ВРУ Дмитрий Разумков пообещал привлечь виновных к ответственности.