Книгарня Є "оправдалась" за русификацию своего товара

Книгарня Є "оправдалась" за русификацию своего товара

Директор по развитию книжной сети "Книгарня Є" Андрей Домаранский раскрыл значение нашумевшего поста компании о русификации своего ассортимента.

Об этом сообщает Украинская правда.

По словам Домаранского, своим скандальным постом в Facebook "Книгарня" хотела привлечь внимание к защите украинской книги на отечественном рынке.

"Мы хотели привлечь внимание как можно более широкой аудитории людей к той ситуации, в которой сейчас находится украинский книжный рынок. Ситуация непростая и такая, что требует более чем просто эмоциональной оценки.Для кого-то, кто не погружен в реалии, парадоксальная, для кого-то - совершенно очевидная: торговать в Украине книгами на русском языке более выгодно, чем торговать в Украине украиноязычными книгами. Это надо изменить, а изменить это возможно исключительно благодаря действенным шагам со стороны государственных институтов ", - рассказал менеджер.

В ином случае, - утверждает Домаранский, - "Книгарня Є" вынуждена была вынуждена изменить свою стратегию.

Что было ранее?

14 сентября "Книгарня Є" тонко намекнула, что будет увеличивать свой ассортимент за счет российской книжной продукции. Многие пользователи сети очень негативно восприняли эту новость и призвали устроить бойкот сети.

Особой остроты данной ситуации добавляет тот факт, что в преддверии Нового 2020 года "Книгарня Є" призвала бойкотировать интернет-магазин Якабу из-за демпинговых российских книг. Тогда многие поклонники сети поддержали этот призыв, в то время как другие интернет-пользователи обвинили "Книгарню" в попытке потопить конкурента из-за низких предновогодних продаж.