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"Книгарня Є" объявила о сотрудничестве с оккупантами

10:00
"Книгарня Є" переобулась в полете - фото 1
"Книгарня Є" переобулась в полете

Фактически единственный в Украине крупный книжный магазин, где фактически не торговали продукцией на русском, начал вовсю реализовывать издания российских террористов. При этом украинскую литературу засунули куда подальше.

Разительные перемены, произошедшие с сайтом "Книгарні Є", заметили фактически все клиенты: на днях вместо украинскоязычных версий первые страницы любого поиска заполонили книги российских издательств.

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При этом на полках магазина оказалась и продукция известной фирмы "Альпира Паблишинг", которая издавала интервью с Путиным, и других компаний, в чьих книгах пропагандируют войну против Украины.

Не менее эпичным является и тот факт, что "Книгарня Є" долгие годы позиционировала себя как оплот всего проукраинского, из-за чего и выделялась среди других магазинов. Более того, представители этой компании публично выступали против продажи в Украине книг российских издательств, если для них есть украинские версии. Конкурентов, которые продавали книги русских, в "Книгарні" предавали позору. А вот в понедельник, 14 сентября, решили переобуться и сыграть в игру Зеленского "какая разница".

На странице магазина в Facebook объявили о том, что отказываются от идеи исключительной поддержки украиноязычных изданий. Мол, на русскоязычных книгах, напечатанных террористами, можно больше заработать:

"Большинство книг в обращении - на русском, их продажа дает большую маржу, издательство таких книг дешевле, а РФ всегда поддерживает своих издателей. Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше российской - вопреки собственному желанию".

Фактически же вместо того, чтобы сохранить свою многочисленную аудиторию и продолжить быть флагманом, продвигающим украинский язык и литературу, в "Книгарні" решили сотрудничать с оккупантами.

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