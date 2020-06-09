КНДР разрывает все каналы связи с Южной Кореей

Ким Е Чжон обрывает нацеленные на мир связи

Со вторника, 9 июня, Северная Корея совершила первый шаг к полному прекращению переговоров о мире. Страна со свихнувшимися диктаторами оборвала существующие каналы связи, по которым работники минобороны или другие представители власти могли контактировать для решения важных вопросов.

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон распорядилась полностью оборвать все политические и военные связи между Сеулом и Пхеньяном.

Как заявили в КНДР, это решение является реакцией на то, что вырвавшиеся из страны, которая существует благодаря Совку и терроризму, "присылают политические листовки". Южная Корея, по мнению пропагандистки Е Чжон, должна прекратить эти акции, иначе будут не только оборваны все связи, но и закрыты все совместные проекты, нацеленные на достижение мира.

В министерстве обороны Республики Корея уже заявили о том, что не могут связаться по ранее функционировавшим каналам с представителями КНДР:

- Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям.

Не смогли установиь контакты и в министерстве по делам объединения двух Корей.

Напомним, не так давно ряд крупных СМИ сообщили о болезни и возможной смерти главы КНДР. Тем не менее, 3 мая, после 20 дней не появления на публике, Ким Чен Ын предстал перед народом. Это было уже второе его исчезновение за короткий срок.