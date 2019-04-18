Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

КНДР испытала новое оружие

18 апреля, 10:01
КНДР испытала новое оружие - фото 1
КНДР испытала новое оружие

КНДР продолжает играть мускулами и грозить всему миру. Чем на этот раз удивит нас неугомонный Ким?

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, "маленькая, но гордая" страна испытала "боевую часть тактического управляемого оружия нового типа".

Трамп планировал доставить США ядерное оружие Ким Чен Ын

За происходящим лично следил бессменный вождь, чучхе и любитель швейцарских сыров Ким Чен Ын. Диктатор остался доволен увиденным и назвал это "событием очень весомого значения".

Какое именно оружеие испытали корейцы – неизвестно. Надеемся, что оно никак не связано с "высадкой" чучхеистов на Солнце и их "победой" на Чемпионате мира по футболу.

Напомним, президент Штатов Дональд Трамп во время февральской встречи с лидером КНДР в Ханое передал Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в Америку.

В соответствии с документом Пхеньян должен был взять на себя обязательство передать все свои наработки по созданию ядерного оружия США, а также уничтожить баллистические ракеты, допустить на свою территорию американских и международных наблюдателей.

Вместе с тем, Ким Чен Ын на предложение Трампа ответил отказом, а саммит в итоге оказался фактически сорванным.

Кроме того, главы государств после этого отказались от совместного обеда в ханойской гостинице.

"Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках в ханойском отеле Metropol 28 февраля", - сообщили зарубежные СМИ о деталях встречи лидеров.

Отметим, что о предложении Трампа могли и не узнать, если бы советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон в телевизионных интервью умел бы держать язык за зубами.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
КНДР Ким Чен Ын Новости Мир
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...