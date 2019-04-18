КНДР испытала новое оружие

10:01 18 апреля,

КНДР испытала новое оружие

КНДР продолжает играть мускулами и грозить всему миру. Чем на этот раз удивит нас неугомонный Ким?

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, "маленькая, но гордая" страна испытала "боевую часть тактического управляемого оружия нового типа".

За происходящим лично следил бессменный вождь, чучхе и любитель швейцарских сыров Ким Чен Ын. Диктатор остался доволен увиденным и назвал это "событием очень весомого значения".

Какое именно оружеие испытали корейцы – неизвестно. Надеемся, что оно никак не связано с "высадкой" чучхеистов на Солнце и их "победой" на Чемпионате мира по футболу.

Напомним, президент Штатов Дональд Трамп во время февральской встречи с лидером КНДР в Ханое передал Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в Америку.

В соответствии с документом Пхеньян должен был взять на себя обязательство передать все свои наработки по созданию ядерного оружия США, а также уничтожить баллистические ракеты, допустить на свою территорию американских и международных наблюдателей.

Вместе с тем, Ким Чен Ын на предложение Трампа ответил отказом, а саммит в итоге оказался фактически сорванным.

Кроме того, главы государств после этого отказались от совместного обеда в ханойской гостинице.

"Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках в ханойском отеле Metropol 28 февраля", - сообщили зарубежные СМИ о деталях встречи лидеров.

Отметим, что о предложении Трампа могли и не узнать, если бы советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон в телевизионных интервью умел бы держать язык за зубами.