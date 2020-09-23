Клоун vs клоуна: Добкин оспорит у Кернеса кресло мэра

Клоун vs клоуна: Добкин оспорит у Кернеса кресло мэра

Экс-регионал Михаил Добкин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Харькова.

Об этом политик сообщил в Telegram.

"Уважаемые Харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - заявил политик, поблагодарив киевлян за мнимую поддержку.

"Уважаемые киевляне, дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критико вал", - добавил Добкин.

Отметим, что…

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес до сих пор не вернулся в Украину. На данный момент он проходит лечение в немецкой клинике Шарите. Несмотря на это, 23 сентября члены партии "Блок Кернеса" единогласно выдвинули кандидатуру своего лидера на выборы мэра Харькова.