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Кличко заявил о массовых случаях заражений учителей коронавирусом

17:00
Кличко обеспокоен ситуацией с заражением учителей в Киеве - фото 1
Кличко обеспокоен ситуацией с заражением учителей в Киеве

Все чаще среди медики обнаруживают у учителей различных школ столицы COVID-19. Только за последнюю неделю случаи инфицирования были зафиксированы в семи общеобразовательных учреждениях.

Как заявил в пятницу, 19 июня, мэр Киева Виталий Кличко, с понедельника по сегодняшний день COVID-19 обнаружили в школах 270, 212, 282, 235 и 197 и 308, а также в лицее №51.

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308-ю школу пришлось закрыть на карантин, а весь педагогический коллектив отправить на самоизоляцию, поскольку результаты эпидемиологического расследования показали, что инфицированный завуч контактировал со множеством людей.

- Подчеркну, что появляются новые случаи заболевания коронавирусом и среди педагогов. По одному случаю диагностировали в школах 270, 212, 282 и в лицее №51. А также в школе № 235, и новый случай в школе 197, где до этого уже было известно об инфицированных сотрудниках.

По словам Кличко, отмена обязательного прохождения тестов ВНО - "взвешенное решение в нынешней эпидемиологической ситуации".

- Я благодарен, что государство прислушалась к нашей позиции. И ученикам, которые не собираются в этом году поступать в украинские вузы, разрешили не сдавать ВНО. Те же, кто будут поступать в ВУЗы, смогут пройти внешнее независимое оценивание, - отметил Кличко.

Напомним, в Украине третий день подряд фиксируется абсолютный антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки зафиксирован 921 случай инфицирования. И это только среди тех, что были подтверждены официально. Кроме того, болезнь унесла жизни еще 19 человек, а 586 пациентов вылечились.

Всего же за время пандемии в Украине зафиксировали 34 984 зараженных. Выздоровели 16 033, а скончались - 985. При этом по количеству протестированных людей наша страна находится едва ли не на последнем месте в мире.

Напомним, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

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