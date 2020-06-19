Хмельницкий суд попросил у Верховного разрешения судить Зеленского (ВИДЕО)

Зеленского не могут оштрафовать за нарушение карантина

В пятницу, 19 июня, суд в Хмельницком собрался на заседание, посвященное нарушением президентом и членами ОПУ закона о карантине. От гарантированного штрафа Зеленского спас иммунитет.

Как заявил служитель Фемиды, рассмотрение административного дела против гаранта невозможно, поскольку президент защищен от наказания законом.

Поэтому судья обратился за разъяснениями в Верховный суд, чтобы уже там решили, можно ли выносить вердикт Зеленскому.

Сам глава государства, само собой, на заседание не пришел, но его интересы представлял адвокат.

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский вместе с делегацией из Киева показательно нарушил карантинные нормы, затулившись попить кофе в зал одного из кафе. При этом работа подобных заведений не только на летних площадках на тот момент была запрещена.

Вместе с Зеленским были и другие чиновники: глава ОПУ Андрей Ермак, его первый зам Сергей Трофимов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, а также мэр города Александр Симчишин.

Известно, что местных чиновников, как и самого замминистра на 17 тысяч гривен уже оштрафовали.

Напомним, в Украине третий день подряд фиксируется абсолютный антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки зафиксирован 921 случай инфицирования. И это только среди тех, что были подтверждены официально. Кроме того, болезнь унесла жизни еще 19 человек, а 586 пациентов вылечились.

Всего же за время пандемии в Украине зафиксировали 34 984 зараженных. Выздоровели 16 033, а скончались - 985. При этом по количеству протестированных людей наша страна находится едва ли не на последнем месте в мире.

Напомним, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.