Кличко выступил против проката самокатов в Киеве и получил ответку

Кличко выступил против проката самокатов в Киеве и получил ответку

Глава КГГА Виталий Кличко выступил против проката электронных самокатов в Киеве. По мнению мэра столицы, это предприятие является незаконным, однако согласны с ним не все.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Друзья! Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида «транспорта" не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", - написал Кличко в Telegram, призвав Bolt убрать самокаты с улиц города.

"Я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольноразмещенные пункты с электросамокатов. Примером цивилизованного сотрудничества с городом и предоставления услуг законным способом является работа пунктов велопроката", - добавил глава КГГА.

В ответ компания Bolt заявила, что для работы сервиса не нужны стационарные централизованные парковки, как того требует прокат других видов транспорта.

"С помощью мобильного приложения клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий клиент. Право пользователя (жителя или гостя города Киева) оставить электросамокат в определенном месте гарантируется его правом как члена общины города Киева пользоваться коммунальным (общим) городским пространством", - ответили в Bolt.

Что было ранее?

7 августа в Киеве был запущен сервис проката самокатов Bolt. Стоимость минуты проката за 1 минуту - 4,90 гривен, цена аренды на весь день – 600 грн.