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Кличко просит увеличить Киев. Кто войдет в столицу?

14:34
Кличко просит увеличить Киев. Кто войдет в столицу? - фото 1
Кличко просит увеличить Киев. Кто войдет в столицу?

Мэр Киева Виталий Кличко планирует расшить столицу за счет пгт Коцюбинское.

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Об этом сообщает "Громада Приірпіння".

Соответствующий запрос столичный градоначальник отправил Министру развития общин и территорий и главе комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко.

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В своем прошении Кличко указал, что Коцюбинское - это анклав столицы, инфраструктурно соединенный с Киевом. Однако из-за нахождения в административных границах области, жители пгт не могут добиться удлинения маршрутов коммунального транспорта.

Кличко просит увеличить Киев. Кто войдет в столицу? - фото 195109

"Маршрутки проезжают менее 10 км к метро и стоят 7 грн из-за действия междугородного тарифа. Жители также хотят иметь карточку киевлянина, которая предоставляет льготы", - уточняет СМИ.

Напомним, Дед Мороз Кличко на квадроцикле открыл отдохнувший мост – ФОТО, ВИДЕО.

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Виталий Кличко Киев Киевская область Новости Украина
Громада Приірпіння
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