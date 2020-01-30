Кличко просит увеличить Киев. Кто войдет в столицу?

Кличко просит увеличить Киев. Кто войдет в столицу?

Мэр Киева Виталий Кличко планирует расшить столицу за счет пгт Коцюбинское.

Об этом сообщает "Громада Приірпіння".

Соответствующий запрос столичный градоначальник отправил Министру развития общин и территорий и главе комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко.

В своем прошении Кличко указал, что Коцюбинское - это анклав столицы, инфраструктурно соединенный с Киевом. Однако из-за нахождения в административных границах области, жители пгт не могут добиться удлинения маршрутов коммунального транспорта.

"Маршрутки проезжают менее 10 км к метро и стоят 7 грн из-за действия междугородного тарифа. Жители также хотят иметь карточку киевлянина, которая предоставляет льготы", - уточняет СМИ.

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