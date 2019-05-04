Кличко продал экскурсию за 50 тыс. долларов

22:30 04 мая,

Кличко продал экскурсию за 50 тыс. долларов

Мэр Киева Виталий Кличко продал экскурсию по столице за 50 тыс. долларов. В благотворительных целях, конечно.

Об этом сообщил сам политик во время благотворительного мероприятия "Ночь чемпионов" в Лас-Вегасе, США.

"Те, кто преуспел в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в частности, и на поддержку и реабилитацию спортсменов. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 тысяч долларов", - сказал Кличко.

Кто является счастливым покупателем – неизвестно. Будет ли экскурсию проводить сам мэр – тоже не сообщается.

Помимо Виталия Кличко, на "Ночи" также присутствовал целый ряд именитых спортсменов, а именно: Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Ленокс Льюис, Оскар Де Ла Хоя и пр.

Напомним, мэра Киева Виталия Кличко 26 января госпитализировали в австрийскую клинику в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль (Австрия).

Об этом сообщили в LIGA.net, ссылаясь на пресс-секретаря Оксану Зиновьеву.

Виталия Кличко доставили со швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - заявила Зиновьева, намекнув на травму, ктоторая возникла на тренировке перед боем с американцем Джамилом Макклайном.

Она решила заверить, что травма не связанная с прогулкой на лыжах.

"Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - отвертелась пресс-секретарь, добавив, что сложившаяся ситуация повлияла на рабочий визит в Осло, который пришлось отложить.