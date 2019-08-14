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Кличко поставил заигравшегося Богдана в крайне неудобное положение

Вчера, 23:00
Кличко пока переигрывает Богдана - фото 1
Кличко пока переигрывает Богдана

Мэр Киева внезапно нанес удар по недолюстрированному главе Офиса президента Андрею Богдану в юридической плоскости. После того, как потерявший берега приближенный к Зеленскому юрист на всю страну объявил о том, что ему предлагали взятку, Кличко решил прижать оппонента к стенке.

Желающий удержаться в должности градоначальника Виталий Кличко пошел в НАБУ и написал заявление о предложению взятки главе ОПУ.

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На своей странице в Facebook в среду, 14 августа, мэр столицы написал о том, что дал показания по уже открытому уголовному делу.

"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно заявления главы ОП Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 миллионов долларов. Якобы от моего имени, – написал Кличко. - Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а вышел с "яркими" заявлениями на пресс-конференцию?".

Теперь, судя по всему, Богдану все же придется пояснять детективам свои действия, а с учетом того, что говорил он, скорее всего, попросту заигравшись и желая получить хайп, положение главы ОПУ удобным назвать нельзя.

Как известно, Владимир Зеленский по совету приближенных разделяет должность главы администрации и мэра, чем, де-факто, забирает у Виталия Кличко все исполнительные полномочия и делает избирательную народом должность исключительно представительской.

Напомним, Владимир Гройсман пообещал рассмотреть инициативу об увольнении Кличко с должности мэра, но при этом схитрил и спетлял в отпуск, а по возвращению решил не вклиниваться в конфликт Зе команды и городского головы.

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Виталий Кличко Андрей Богдан НАБУ уголовное дело взятка Новости Украина
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