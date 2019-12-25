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Кличко показал новый видосик с почти готового Шулявского моста (ВИДЕО)

20:00
Работы на Шулявском путепроводе идут круглосуточно - фото 1
Работы на Шулявском путепроводе идут круглосуточно

В среду, 25 декабря, мэр Киева подтвердил свои намерения завершить реконструкционные работы на многострадальном Шулявском путепроводе к концу этой недели.

На странице "Кличко-мэр" в Facebook городской голова столицы отчитался о ходе финальных работ на мосту.

Шулявский мост обещают открыть еще в 2019 году

"Для того, чтобы запустить движение Шулявским путепроводом с улицы Довженко на улицу Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью", - отметил Кличко.

В данный момент конструкцию нового объекта уже заасфальтировали, а на дорожное покрытие нанесли временную разметку.

Сегодня подрядчики асфальтируют подъезд со стороны улицы Довженко, а пареллельно с этим устанавливают отбойники и перильные ограждения.

"В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", - подчеркнул мэр.

Напомним, 4 сентября новый Кабмин посоветовал отправить в отставку Виталия Кличко. Произошло это на фоне попыток Андрея Богдана и Зе команды прибрать к рукам Киев. Впрочем, мэру каким-то образом удалось удержаться на посту. Но рано или поздно его сместят, ведь новые власти собираются ограничить полномочия городского головы, сделав выборы абсолютно бессмысленной процедурой.

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Киев Шулявский мост Виталий Кличко мэр Новости Украина
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